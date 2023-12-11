Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ödüllü bir Kütüphanecilik Fikir Maratonu düzenlendi. Maratonda, 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun kütüphanecilik fikirleri ortaya çıkarılmak ve desteklemek için katılımcılarla buluşuldu.

Kütüphanecilik fikir maratonu başladı

ANKARA - Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ödüllü bir Kütüphanecilik Fikir Maratonu düzenlendi.

Kütüphane kurumunu odak alan bu yarışmaya kütüphanecilik alanı ve ekiplerini bir araya getirdi. Maraton da amaçlanan 21. Yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış, teknolojiye dayalı, yenileşimci, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanecilik fikirlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek için katılımcılarla buluşuldu. Maratona katılan takımlar yeni hizmet, ürün ve çözümlerin üretimini sağlayan fikirleri sundu. Maratonun final yarışmasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç katılım sağladı.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

Kütüphanecilik alanıyla yenilikçilik dünyasını ve girişimciliği bir araya getirerek yeni hizmet ve ürünlerin geliştirilmesini hedeflediklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı burada yaptığı konuşmada, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü bizim için burada ortaya çıkacak tüm fikirler çok önemli, çok değerli ve bizim için yol gösterici olacak. Geleneksel kütüphanecilik anlayışımızı bir kademe daha yukarıya çıkarma noktasındaki bu fikir maratonundaki çıkacak fikirler bize bir ışık olacak. Dezavantajlı gruplar dediğimiz toplumumuzdaki o katman bizim için hedef kitle. Bu hedef kitlenin doğru bilgiye ulaşması, güvenilir bilgiye ulaşması ve en kolay şekilde ulaşması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Fikir Maratonu Projesi ile 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış, teknolojiye dayalı, yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kütüphanecilik fikirlerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amaçladığını ifade eden TOB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, "Özellikle dijital iletişim kanallarıyla dünya geneline yayılan içerik ekonomisinin lideri olmak için eğitim ve destek programlarına odaklanmalıyız. İşte bu Fikir Maratonu da bu amaca hizmet ediyor" açıklamalarında bulundu.

Fikirlerin sunulduğu maratonda başarılı olan takımlara yarın ödülleri takdim edilecek.