Kütahya gündem haberleri | KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ; EV VE AĞILLARI SU BASTI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi ve ağılı su basarken, köyde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Muratlı köyünde gece yarısından itibaren aralıkla etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından bir çok evi ve ağılı su basarken, köy meydanı ise yoğun suyla gelen çamurlarla kaplandı. Köy Muhtarı Cihan Ay ve kepçesi olan köylüler, çamur küreyip yolları açmak için çalıştı. Domaniç İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler köy meydanında ve ana yollarda çamur temizliği yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler ise köyde zarar tespiti için çalışmalara başladı. Sağanak yağışın ardından saman balyalarının zarar gördüğünü ifade eden Hüseyin Sarı (84), 'Ben bu yaşıma geldim böyle tufan görmedim. Hayvanları kurtardık ama balyalarımız gitti dedi. Köylülerden Cevdet Karakaya ise sağanak ve çamurun çok zarar verdiğini ifade ederek, 'Zayiatımız büyük, makineler gitti, arabam gitti, dört yüz saman balyam gitti. Hayvanlarımı gece yarısı zor kurtardım şeklinde konuştu.

HASAR TESPİT BAŞLADI

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul da hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, 'Muratlı köyümüzde zarar tespitleri yapmaya başladık. Yıllardan beri kuraklıktan dolayı dereler kuruyarak dolmuş, derelerin ıslah edilmesi lazım. Gereken neyse yapılması için çalışacağız dedi.