Kütahya Belediye Başkanlığını CHP adayı Eyüp Kahveci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eyüp Kahveci 40 bin 643, MHP adayı Alim Işık 39 bin 902 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,82 )

Kahveci'nin öz geçmişi

Eyüp Kahveci, 1968'de Ordu'da doğdu.

İlköğretim ve liseyi Ordu Kabadüz Okulunda tamamlayan Kahveci, 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu.

2012'de Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim Merkezini kuran Kahveci, evli ve 2 çocuk babasıdır.