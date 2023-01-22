Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen 8 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen 8 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir'de bir adreste kurusıkı tabancaların namlularını açılıp satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 8 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.Ö. gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziemir İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.