Kurumalar arası turnuvanın şampiyonu ÜRTAV

ÜRGÜP, NEVŞEHİR (Bültenler) - Geçtiğimiz ay yapılan görev değişimi sonrası ÜRTAV Başkanlığına getirilen M. Halis Aydoğan farkındalık oluşturmaya devam ederken Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022 yılı Kurumlar ve Kuruluşlar arası şampiyona ya 12 takım katıldı.

A grubunda Gülşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Nevşehir Cezaevi, Ürgüp Tanıtım Vakfı ÜRTAV, Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü; B grubunda Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Avanos Belediyesi, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kardelen Koleji; C grubunda ise Gülşehir Anadolu Lisesi GSK, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avanos Voleybol ve Kaymaklı İ.Ö.Okulu takımları katıldı. 07 Mart 2022 tarihinde başlayan turnuva yaklaşık bir buçuk ay sürdü. Hem grup hem de play-off müsabakalarının tamamını kazanan Ürgüp Tanıtım Vakfı ÜRTAV Nevşehir Şampiyonu oldu. Nevşehir'i profesyonel düzeyde en üst seviyede temsil eden Ürgüpsporun da Başkanı olan M. Halis Aydoğan, ÜRTAV Başkanı seçilmesinin hemen sonrası ise katıldığı ilk turnuva da takımını şampiyonluğa ulaştırırken kalitenin tesadüf olmadığını da ispat etmiş oldu. Turnuva da İl Birincisi ÜRTAV, İl İkincisi Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, İl Üçüncüsü Nevşehir Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü ve İl Dördüncüsü ise Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü takımları oldu. Takımlara kupaları Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, ÜRTAV Başkanı M. Halis Aydoğan, İl Spor Şube Müdürü Ünal Kitapçı ve Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi İlhan Ekici tarafından verildi.

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