Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, COP28'de ilk kez metne giren ancak sonraki zirvelerde tekrarlanmayan fosil yakıt konusu ile uyum finansmanına ilişkin görüş ayrılıklarının, COP31'den karar metni çıkmasını engellediğini kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), planlanan bitiş tarihinden iki gün sonra, 22 Kasım'da sona erdi. En uzun BM İklim Değişikliği Konferansı olarak kayıtlara geçen COP31'de nihai bir iklim anlaşmasına varılamadı.

Zirve boyunca süren fosil yakıtlar konusundaki tartışmalar bir sonuca varmadı. Müzakerelerde iklim değişikliğine karşı savunmasız ülkelerden oluşan bir koalisyon ile kömür, petrol ve doğal gazdan uzaklaşmaya yönelik daha güçlü bir taahhüt isteyen ülkeler ve fosil yakıt ihracatına büyük ölçüde bağımlı ekonomileri korumak isteyen ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarında uzlaşma sağlanamadı. Avustralya ve Türkiye tarafından sunulan uzlaşma taslakları ise küresel ısınmanın artık 1,5 derece eşiğini aşma yolunda olduğunu göstererek, karbon giderme teknolojilerinin genişletilmesini içeren bir uzlaşma sunmayı amaçladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kurnaz, iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının büyük bölümünün kömür, petrol ve doğal gaz yakılmasından kaynaklandığını dolayısıyla fosil yakıtların sorunun kendisi olduğunu söyledi.

COP kararlarının ülkeleri hukuken bağlamadığını ancak hükümetlere, yatırımcılara ve şirketlere dünyanın hangi yöne gittiğini gösteren bir işaret verdiğini belirten Kurnaz, şöyle konuştu:

"1992'den 2023'e kadar, 30 yılı aşkın sürede, hiçbir COP kararında fosil yakıtlar açıkça yazılmadı. İlk kez Dubai'de, COP28'de 'fosil yakıtlardan uzaklaşma' ifadesi metne girdi ve bu da enerji yatırımı yapan herkese 'Bu yolun sonu var.' diyen bir cümleydi. O cümlenin sonraki metinlerde tekrar edilmemesi, sadece bir kelimenin eksik kalması değil, bir adım geri gidildiği izlenimini veriyor. Bugün yeni bir kömür santrali, yeni bir petrol sahası ya da yeni bir doğal gaz boru hattı için karar veren biri, bu metinlere bakıp 'acele etmeye gerek yok' sonucunu çıkarabilir. Bu tesisler 30 ila 40 yıl çalışacak yani bugünkü sessizlik, 2060'ların salımlarını belirliyor."

Kurnaz, COP31'den önceki zirvelere bakıldığında fosil yakıtlara kıyasla farklı konuların daha ön planda olduğuna işaret etti.

COP29'da asıl konunun iklim finansmanı olduğunu ve yeni bir finansman hedefi üzerinde anlaşıldığını, COP30'da ise Brezilya Başkanlığı'nın fosil yakıtlardan çıkış için resmi metnin dışında bir yol haritası hazırlayacağını ve bunu da Antalya'ya getireceğini açıkladığını hatırlatan Kurnaz, Avrupa Birliği (AB) ve fosil yakıtlardan çıkışı savunan ülkelerin, bu sözle birlikte metni istemeyerek de olsa kabul ettiğini vurguladı.

Kurnaz, Antalya'da ise elde böyle bir telafi olmadığını, fosil yakıtların metinde bulunmadığını, uyum finansmanındaki rakamın da çıkarıldığını aktardı.

COP31'deki son taslak metinde, fosil yakıtların yer almadığı ancak karbon yakalama için çok büyük bir hedef konduğu bilgisini paylaşan Kurnaz, şöyle devam etti:

"AB bunu, fosil yakıt kullanımının devamını meşrulaştırma girişimi olarak okudu ve 'Zamanda geriye doğru müzakere etmeyi kabul etmeyeceğiz.' dedi. Artık sabır da tükendi. Üç yıl üst üste aynı ifadenin metinden çıkarılması, 130'u aşkın ülkeden oluşan bir grubu 'zayıf bir metindense hiç metin olmasın' noktasına getirdi. COP'larda kararlar itirazsız kabulle alınıyor ki bu kural genellikle fosil yakıt üreticilerinin güçlü metinleri durdurmasına imkan veriyordu. Antalya'da ilk kez aynı kural ters yönde işledi ve daha iddialı bir metin isteyenler, zayıf bulduklarını durdurdu."

Uyum finansmanı konusundaki görüş ayrılıkları

İklim krizine en az katkıyı yapıp en ağır bedeli ödeyenlerin Afrika ülkeleri ve en az gelişmiş ülkeler ile küçük ada devletleri olduğunu belirten Kurnaz, COP30'da uyum finansmanının 2035'e kadar en az 3 katına çıkarılmasının kabul edilmesinin ardından, söz konusu ülkelerin Antalya'ya, bu sözün bir rakama bağlanması için geldiğini vurguladı.

Bu ülkelerin yılda en az 120 milyar dolar uyum finansmanı talebinin bulunduğunu bildiren Kurnaz, bu talebin, Paris Anlaşması'nın gelişmiş ülkelere finansman sağlama yükümlülüğü veren maddesine dayandığına işaret etti.

AB, Birleşik Krallık ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin, uyum için ayrı bir rakam konmasına karşı çıktıklarını dile getiren Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyum finansmanının, geçen yıllarda kabul edilen genel iklim finansmanı hedefi içinde ele alınması gerektiğini savundular. Ayrıca 'gelişmiş ülke' tanımının 1992'de yapıldığını, o günden bu yana Çin ya da Körfez ülkeleri gibi ekonomilerin çok büyüdüğünü ve onların da katkı yapması gerektiğini düşünüyorlar. Sorunun düğüm noktası şu, 'üç katına çıkarmak' dediğimizde neyin üç katı? Başlangıç değeri belli olmazsa hedefin büyüklüğü de belli olmaz. Son taslak bu soruyu 2027'ye hazırlanacak bir teknik rapora bıraktı. Gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyacı yılda 305 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Yani 120 milyar dolar, ihtiyacın yarısına bile ulaşmıyor. Uyumun başarısını harcanan parayla değil, azaltılan riskle ölçmemiz gerekiyor."

Karbon yakalama hedefi

Kurnaz, son taslak metnin, fabrika ya da santral bacasından çıkan karbondioksitin atmosfere ulaşmadan tutulması anlamına gelen karbon yakalama teknolojilerinin 2035'e kadar yılda yaklaşık 1 milyar ton düzeyine çıkarılmasını ortak bir hedef olarak koyduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan başta olmak üzere petrol üreticisi ülkelerin bu hedefi savunduğunu kaydeden Kurnaz, "AB ve küçük ada devletleri ise bu teknolojinin pahalı olduğunu, bu ölçekte hiç denenmediğini ve fosil yakıt kullanımını sürdürmek için bir bahane olarak kullanılabileceğini iddia etti." diye konuştu.

Kurnaz, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Fosil yakıtlardan hiç söz etmeyen bir metinde karbon yakalamaya bu kadar büyük bir hedef konması, onlara göre metni 'yeşil boyamaya' dönüştürüyordu. Benim görüşüm, teknolojinin bazı sanayi alanlarında sınırlı bir rolü olabilir. Ama yakalanan karbonun bir üründe kullanılması, onun kalıcı olarak atmosferden uzaklaştırıldığı anlamına gelmiyor. Örneğin sentetik yakıta dönüştürülen karbon, yakıt yakıldığında yeniden atmosfere dönüyor. Taslakta dikkatimi çeken bir ayrıntı da vardı ki karbonu doğrudan atmosferden çekme yöntemleri için metin, bunların salım azaltımının 'yerine geçmemesi ve onu geciktirmemesi' gerektiğini açıkça yazıyordu. Karbon yakalama için böyle bir güvence yoktu. Bir teknolojiye yatırım yapmakla iklim krizinin nedenlerini ortadan kaldırmak aynı şey değil."

Kaynak: AA