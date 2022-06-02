KÜN'de "Edebiyat ve Çevre Sempozyumu" yapıldı - Haberler

27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılan sempozyum, Türkiye'de Türk edebiyatı ekseninde çevreci düşünce üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağladı.

Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Tezcan'ın ve çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından Gürsel Korat'ın açılış konuşmalarını yaptığı yedi oturumdan oluşan sempozyumda, Türkiye'de ekoeleştiri, çevrebilimsel dilbilim, çevre etiği ve edebiyat, eleştirel hayvan çalışmaları ve edebiyat, eleştirel bitki çalışmaları ve edebiyat, çevre felsefesi ve edebiyat gibi konu başlıklarına yönelik sunumlar yapıldı, çevreci düşünce alanındaki birikim değerlendirilip yeni çalışmalara yönelik iş birliğinin önemi vurgulandı.

Sunumların ardından, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Sibirya'ya çevrenin her tür rengini, dokusunu ve görüntüsünü kelimelerine nakşeden, çevreden binlerce yıl boyunca beslenerek bu alandaki hafızayı koruyan ve aktaran, çevre-insan odaklı köklü ve zengin bir külliyata sahip Türk edebiyatının, çevreci düşünce alanının tanınırlığına katkı sağlayacak niteliklere fazlasıyla sahip olması, sempozyumda öne çıkan bir diğer önemli konulardan oldu.

Kapadokya Üniversitesinin sempozyumun gerçekleşmesindeki katkıları dolayısıyla yayımladığı teşekkür metninde şu ifadeler yer aldı:

"Sempozyumun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Düzenleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Beyhan Kanter, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Okutan Davletov, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Ünser ve Arş. Gör. Duran Can Gazioğlu'na teşekkürlerimizi sunarız. Yine sempozyum oturumlarına başkanlık yaparak sempozyumun hedeflerine sundukları değerli katkılar için Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Prof. Dr. Beyhan Kanter, Prof. Dr. İbrahim Kavaz, Prof. Dr. Nuran Tezcan, Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Doç. Dr. Fatih Şayhan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar'a ayrıca teşekkür ederiz."

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