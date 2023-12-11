Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci'nin gar bölgelerinde Doğu ile Batı'nın birleştirildiği bir proje hazırladıklarını belirterek, "Buraları kültür ve sanat vadisi yapıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci'nin gar bölgelerinde Doğu ile Batı'nın birleştirildiği bir proje hazırladıklarını belirterek, "Buraları kültür ve sanat vadisi yapıyoruz. Ocak ayının ilk haftası açıklayacağız. Dünyaya örnek bir proje olacak." dedi.

CNN Türk'te "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Ersoy, atık su arıtma tesisleri, Kültür Yolu Festivalleri, turizm gelirleri, arkeolojik kazılar gibi birçok konuda Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de "Atıksu Arıtma Tesisleri"ne ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik, "Öncelikle siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talipseniz hesabı doğru yapacaksınız. Turistlerin belediyeye yükü 10 katı değil." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki Serik 2- Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer- Çamyuva Su Arıtma Tesisi ve Bordum İçmeler Torba Atıksu Tesisi hakkında bilgiler veren Ersoy, şöyle devam etti:

"Aslında bunlardan büyükşehir belediyeleri sorumlu. Katkı paylarını alıyorlar. Siyasetin bir özelliği var, en önemli şey siyasette, sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamanız gerekir, bunu yönetmeniz gerekir, asıl siyasetçi olmanın konusu budur. Siz niyetliyseniz bir şeyler yapmaya, üretmeye, kaynağı bulursunuz. Bunlar kıyı kentleri, çok önemli kentlerimiz. Mavi bayraklı, riskli olan yerlere öncelik vermek zorundayız. Turizm stratejik sektör ilan edildi. Altyapıyla beraber gitmesi gereken konu. 3 yerde atık su arıtma tesisi yaptık. Aciliyet olan yerlere biz müdahil oluyoruz. Belediyenin yapması gereken tesisleri biz yapıyoruz. Büyükşehirin yapması gereken işi Kültür ve Turizm Bakanlığı aldığı için vatandaş bunun farkında. Düzenli olarak her ay mavi bayraklı sistemi çalıştıran ekip kontrol ediyor. Şu an yapılmaya çalışan emek hırsızlığı."

"Antalya sahipsiz değil"

Bakan Ersoy, Manavgat Belediye Başkanlığının Kızılağaç Bölgesi İmar Planı Teklifi konusuna da değinerek, "Manavgat Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından yetki talep ediyor. 2016'da planı yapıyor. 3 tane golf sahası koyuyor, tersane koyuyor. Bize gönderiliyor bu plan. Planı inceliyoruz ve yanlışları düzeltiyoruz. Kumsal alana yat limanı olmaz. Açık denizde ve koy olmayan yerde yat turizmi olmaz. Kaş'tan sonra bir daha Kemer'e kadar hiç koy yoktur. Golf sahasının içine tersane konur mu? Ben maalesef şunu görüyorum, CHP'de iftira konusunda değişim olmamış. Antalya sahipsiz değil. İlçe ilçe dolaşıyorum. Bir şey üretemeyenler algı üretmekte mahir oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Yunan adalarına 7 günlük vize muafiyeti konusunda da Mehmet Ersoy, "Yunan adaları, Türkler arasında popüler olan adalar. Turizmin dinamiği açısından faydalı bir şey. Vatandaşlar arasındaki dostluğu geliştirmek bize her koşulda fayda sağlar. Muhtemelen buradaki sonuçlar Avrupa Birliği ülkeleri için de güzel bir örnek teşkil eder. Yunanistan'dan bize 600 bin civarında turist geldi. Bunun bir milyona çıkması lazım. Pandemiden önce bir milyonları görmüştük." diye konuştu.

"Geleceğe Miras Projesi'yle Türkiye artık arkeolojide altın çağını yaşayacak"

Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçi yönetim planını da anlatarak şunları kaydetti:

"Ayasofya 1500 yıllık bir yapı. UNESCO'nun da ziyaret yönetim planı ile ilgili tavsiye kararı var. 15 Ocak'ta devreye girecek. İki ayrı giriş noktası olacak. Normal şu anda kullanılan kapılar ibadet amaçlı, bir de turistlik amaçlı kapı olacak. İkisinin trafiğini birbirinden ayıracağız. Turistik amaçlı gelenlerin güzergahını değiştirdik. Böylelikle yoğunluğu ayırmış oluyoruz. Turistik amaçlı gelenleri ücretli hale getiriyoruz. QR kod uygulaması da yapılacak. Artık Ayasofya'da sessiz bir sisteme geçiyoruz. Cep telefonunuzun kulaklığından yoksa da biz vereceğiz girişte. Ayasofya ile ilgili, oradaki ikonlarla ilgili bilgiler, 16 dilde anlatılacakken, yayını 20 dile çıkardık."

Ayasofya'daki birinci restorasyon aşamasının tamamlamak üzere olduğunu aktaran Ersoy, kısa bir süre içerisinde de 2. etap restorasyonun başlayacağını söyledi.

Bakan Ersoy, birçok önemli kazı çalışmalarını 12 aya yaydıklarını ifade etti.

Turizmde en etkili alanın arkeoloji olduğunun altını çizen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Türkiye artık arkeolojide altın çağını yaşayacak, buna başlıyoruz. Eskiden Türkiye'de 45 -60 gün arasında kazı yapılıyordu. Türk kazı başkanlıkları olduğu yerde 12 aylık kazı programına geçeceğiz. Bu sistemi geçen dönem kurduk. İkinci aşamaya bu dönem geçtik. Türkiye'de 160 yıl önce yabancı kazı başkanlıklarıyla kazılar başladı. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında, geçmiş devri kapatarak bir karar aldık. Yıl sonuna kadar 32 yabancı kazı başkanlıklarının tamamına koordinatör Türk kazı başkanı atayacağız. Türkiye'nin şu anda yüzde 10'u bile kazılmadı. Artık tüm tarih ortaya çıkacak. 'Geleceğe Miras Projesi' diyoruz buna."

Haydarpaşa ve Sirkeci'de dünyaya örnek olacak kültür projesi hazırlanıyor

Mehmet Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci'nin dahil olduğu yeni bir projeye başladıklarını ve gelecek ay tanımını yapacaklarını belirterek, "Haydarpaşa ve Sirkeci'de Doğu ile Batı'nın birleştirildiği bir proje hazırlıyoruz. Haydarpaşa ve Sirkeci'nin gar bölgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Buraları kültür ve sanat vadisi yapıyoruz. Ocak ayının ilk haftası açıklayacağız. Dünyaya örnek bir proje olacak." dedi.

Turizm alanında da kişi başı gecelik gelirlere odaklandıklarını anlatan Ersoy, 2023'te orta vadede 55,6 milyar dolar hedefinde olduklarını fakat deprem, orman yangınları, seçim, savaşlar gibi birçok faktörün turizm sektörünü etkilediğini dile getirdi.

Bu yılın 9 ayında 42 milyar doları yakaladıklarını ifade eden Ersoy, her şeye rağmen hedef rakama uyumlu bir şekilde ilerlediklerini, önceliklerinin artık nitelikli turist olduklarını kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 şehirde düzenlenecek

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin de bu yıl 11 şehirde yapıldığını hatırlatarak, "Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin birkaç ana hedefi var. Öncelikli hedef, vatandaşımızın kültür ve sanata kolay ve etkili erişimini sağlamak, bunu yaparken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak. Bütün bunları gerçekleştirirken şehirlerin marka yüzü olması ve markalaşmasını sağlamak. Bu 3 ana hedefle yola çıktık. İlk İstanbul'la başladık, sonra 5 şehre çıktı. Bu yıl 11 şehre, önümüzdeki sene de 16 şehre çıkıyoruz. Uluslararası boyutunu da arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Van ve Erzurum'un da Kültür Yolu Festivalleri'ne katılacağını söyleyen Ersoy, 2028'e kadar da 35 şehre festivalleri yayacaklarını sözlerine ekledi.