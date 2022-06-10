Küçükçekmece'de iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iş hanının terasında çıkan yangın hasara yol açtı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iş hanının terasında çıkan yangın hasara yol açtı. Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde 4 katlı iş hanının teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler terası sararken, binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle, teras kattaki tahta parçaları sokağa düştü. Polis ekipleri caddede şerit çekerek önlem alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, iş hanında hasara neden oldu. AA / Taha Erham Keleş - Güncel Kanarya Mahallesi Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Küçükçekmece'de iş hanında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.