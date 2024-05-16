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Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

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Küçükçekmece'de Halkalı Merkez Mahallesi'nde yürüyen Bahar Kaban, eski nişanlısı tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Kaban, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yürüyen Bahar Kaban'a, eski nişanlısı G.Y. silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kaban, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, kadın cinayeti güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Bahar Kaban'ın kendisini takip eden eski nişanlısı G.Y. ile tartışması, ardından silahla vurulması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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