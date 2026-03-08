Haberler

Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye dönüş yoluna geçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a futbol turnuvasına katılmak için giden Küçükada Spor kafilesi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Doha'da mahsur kaldı. Gerekli izinlerin alınmasıyla kafile, Suudi Arabistan'a hareket etti ve İstanbul'a dönüş planlıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden Katar'a futbol turnuvasına katılmak için gittikten sonra, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başkent Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Küçükada Spor kafilesi, Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulübü Küçükada Spor, 25 Şubat'ta Aspire Akademi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan turnuva, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırılar nedeniyle iptal edildi. İran'ın da Basra Körfezi'nde yer alan ABD'nin askeri üsleri ve bu ülkelerin dünyaca ünlü şehirlerine yönelik füze ve dron saldırıları sonrası bölgede hava trafiği durduruldu. Küçükada Spor Kulübü'nün 31 kişilik kafilesi de hava sahasının kapanması nedeniyle Katar'da mahsur kaldı.

Doha'da gün mahsur kalan 31 kişilik Türk kafilesi, gerekli izinlerin alınmasından sonra bugün saat 15.00'te Aspire Akademi'ye ait spor tesislerinden ayrılıp, otobüsle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etti. Kafileyi, Türkiye'nin Doha'da bulunan yetkilileri ve Katarlı bürokratlar yolcu etti. Yaklaşık 12 saat sürecek yolculuğun ardından Riyad'a ulaşacak olan kafilenin yarın saat 06.30'da Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a hareket etmesi planlanıyor. Kafile, İstanbul'a indikten sonra uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Kuşadası'na gelecek.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Kafilenin başkanı Mustafa Gökçe sanal medya hesabından yaptığı açıklamana, "Kıymetli dostlar; biraz önce Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine doğru kara yolundan hareket ettik. Bizleri Katar Büyükelçimiz, Katar Türk Birlik Komutanımız, Katar Konsolosumuz ve Aspire Akademi koordinatörü hep birlikte Riyada uğurladılar. Yaklaşık 12 saat yolculuk sonrası Allah nasip ederse sabah 06.30 THY uçağı ile İstanbul'a uçacağız. Dualarınızda yer almak dileğiyle haklarınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.

