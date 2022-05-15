Küçük Fatma, bu kez polis telsizinden seslendi: Sürücülerimiz emniyet kemerini taksın - Haberler

DİYARBAKIR'da ailesinin çektiği 'Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir' başlıklı video ile gündeme gelen Fatma Kaya'nın (7) evine giden polis ekipleri, ona hem trafik polisi kıyafeti hem de oyuncak hediye etti. Polis aracına binen küçük Fatma, "Ben Fatma Kaya, 7 yaşındayım. Lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini taksın" anonsu yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 7- 13 Mayıs Trafik Haftası ile ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulamasında sürücü ve yayalara bilgi verildi. Diyarbakır'da yaşayan Fatma Kaya'nın uygulamaya dikkat çekmek için çektiği video ise sosyal medya gündem oldu. Kaya ailesinin çektiği 'Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir' başlıklı video, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından da paylaşıldı.

Fatma Kaya ise İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a teşekkür ederek, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulamasına dikkat çekmek için bir video çektim. Büyük ilgi gördü, çok mutluyum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" diye konuştu.