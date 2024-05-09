KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın annesi toprağa verildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı'nın KTÜ Farabi Hastanesi'nde vefat eden annesi Nahide Çuvalcı için 1'Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan Cenaze namazının ardından Çuvalcı'nın cenazesi, Bahçecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Müftüsü Selami Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski Trabzon Milletvekili Asım Aykan, mülki idare amirleri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar, Rektör Çuvalcı'ya taziyelerini iletti.???????