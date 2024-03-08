KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Öğrencilerine Olay Yeri İnceleme Eğitimi Verildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü'ndeki öğrencilere, olay yeri inceleme ekibi tecrübelerini anlattı.

Bölümdeki "olay yeri inceleme" ve "olay yeri inceleme tekniklerinde spesifik alanlar" dersleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesince, sahada kullanılan teknikler ve karşılaşılan durumlar uygulamalı olarak geleceğin adli bilimcilerine gösterildi.

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener, yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrenciler için çok verimli olduğunu söyledi.

Sahada görev yapanların verdiği bilgilerin kendileri ve öğrenciler için çok kıymetli olduğunu belirten Şener, "Olay yeri inceleme şubesinde görev yapan polis memuru arkadaşlarımız sahadaki tecrübelerini öğrencilerimize aktardı. Gelecekte bu mesleği yapacak öğrencilerimiz için çok faydalı bir etkinlik oldu." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi de öğrencilere büyük katkı sağlayan etkinlik nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.