Kredi Borcu İcra Dosyaları 40 Milyona Dayandı

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, vatandaşların kredi kartı komisyon oranları, kredilerdeki yüksek faiz ve borç yükü yüzünden icra dairelerindeki dosya sayısının 40 milyona dayandığını belirterek, hükümetin maliye politikalarını eleştirdi. Kanko, "Maliye Bakanlığı uyguladığı yıkıcı politikalarla dar gelirli vatandaşların yuvasını yıkmış, birçok ailenin dağılmasına ve intiharlara sürüklenmesine sebep olmuştur" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yaptığı yazılı açıklamada, ödenmeyen kredi kartı, kredili mevduat hesaplarındaki artışa dikkat çekti. Kanko, 40 milyon yakın vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve hükümete harekete geçme çağrısında bulunan Kanko, "Kredili mevduat hesaplarındaki faiz oranları hızla düşürülmeli, kredi kartı komisyonları ise vatandaşın bütçesine uygun seviyelere çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

"AKP'nin maliye politikaları halkın kazancını faiz lobisine aktarıyor"

2024 yılı itibarıyla vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları 3 trilyon 600 milyar liraya ulaştığını söyleyen Kanko açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde uygulanan bu maliye politikalarıyla, bu yüksek faiz düzeninde dar gelirli vatandaşın elinde avucunda ne varsa alınıp bankalara veriyor. Bankaların kredi kartı komisyonları ve kredili mevduat hesaplarındaki (KMH) yüksek faiz oranları, halkı borca sürüklüyor. İcra dosyalarının sayısı ise 40 milyona dayandı, bu da daha fazla insanın ekonomik sıkıntılar nedeniyle hukuki süreçlerle yüz yüze kaldığını gösteriyor. Bankalar karlarını artırırken, AKP'nin maliye politikaları halkın kazancını faiz lobisine aktarıyor. Mevcut ekonomik şartlar altında, insanlar kredi kartlarını ve KMH'lerini zorunlu olarak kullanıyor ancak yüksek faiz oranları borçları katlıyor. Ekonomiyi dengelemek ve vatandaşın yükünü hafifletmek adına hükümetin derhal halkın çıkarlarını gözeten politikaları uygulamaya koyması gerekmektedir"

"784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı"

Vatandaşların, bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının bu yıl ocak-temmuz döneminde bankalara ödediği faizin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artarak 453,1 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Kanko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 171 milyar liraydı. 2024'ün ilk yedi ayında ödenen faiz, 2023 yılının tamamında ödenen 378,3 milyar lirayı aşarak, 2022 yılında ödenen faizin neredeyse 2,5 katına ulaştı. Vatandaşların borç krizi riski her geçen gün büyüyor. ocak-temmuz döneminde 642 bin 159 kişi bireysel kredi, 784 bin 374 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi borcunu ödeyemeyenler 155 bin 812 kişi artarken, kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ise 322 bin 878 kişi arttı."