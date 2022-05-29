Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam söndürülen yangının meydana geldiği ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde dün akşam söndürülen yangının meydana geldiği ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde dün saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. 1 helikopter, 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edilen yangın, 3 saatte söndürüldü. Aynı ormanda bu sabah yeniden yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel