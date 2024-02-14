Kozan'da mezarlık ziyaretine giden otomobil şarampole düştü, 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir otomobil, şarampole düşerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde mezarlık ziyaretine giderken şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında Kuyubeli Mahallesi, Göller kara yolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte İncirci Mahallesi'ndeki yakınlarının mezarını ziyaret etmeye giden Kuddusi K. yönetimindeki 66 NF 128 plakalı otomobil sollama yaparken kontrolden çıktı. Virajı alamayan otomobil, şarampole düştü. Kuddusi K. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta bulunan Elif K. (76), Zeynep K.(21) ve Mutlu K.(26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)