Kosova'da Kadın Cinayeti Protestosu

Kosova'nın başkenti Priştine'de yüzlerce kişi, geçen hafta yaşanan kadın cinayetini protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, kadınların güvenliği ve adalet taleplerini dile getirdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkede geçen hafta yaşanan kadın cinayetini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi'nin düzenlediği eylem kapsamında toplananlar, Priştine'nin merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'ndan Başbakanlık binasına yürüdü.

Göstericiler, "Kadınların güvenliği olmadan barış olmaz", "Katiller cezaevine!" yazılı pankartlar taşırken, "Özgürlük, eşitlik, dayanışma", "Öldürülen kadınlar için adalet" sloganları attı.

Protestocular adına konuşan Liridona Sijarina, ülkedeki mevcut hukuk sisteminin şiddet yanlısı erkekler ve kadın mağdurlar ürettiğini söyledi.

Kosova'da son yıllarda yaşanan kadın cinayetleri için adalet talebinde bulunan Sijarina, "Bu savaş yalnızca bizim savaşımız değil, buradaki ve Kosova'nın her köşesindeki herkesindir. Bu sistemin Kosova'da kız çocukları ve kadınlar kadar olmasa da erkek çocukları ve erkekleri de baskı altına aldığını biliyoruz. Bu sistemin her türlü barışı ve sosyal adaleti imkansız hale getirdiğini biliyoruz." diye konuştu.

Göstericilerin yolları kırmızıya boyadığı ve yaklaşık bir saat süren eylem olaysız sona erdi.

Olay

Liridona Ademaj Murseli (30), 29 Kasım'da Priştine yakınlarındaki bir köyde ailesiyle araçla seyahat ederken gerçekleşen bir soygun sırasında öldürüldü.

Kosova polisi, gerçekleştirdiği soruşturmayla, cinayeti Liridona Ademaj Murseli'nin eşi Naim Murseli'nin azmettirdiği bilgisine ulaştı ve Murseli ile iki suç ortağını gözaltına aldı.

Kosova'nın en üst düzey yetkilileri bu menfur cinayeti kınadı ve faillerin en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Kosova polisinin verilerine göre bu yıl ülkede dört kadın cinayeti yaşandı ve 1700 kadın da aile içi şiddet ihbarında bulundu.

Kosova Kadın Ağı örgütünün verilerine göre ülkede son 13 yılda 55 kadın öldürüldü.

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