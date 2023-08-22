Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde yapılan çalışmalar ile 4 buçuk yılda yol ve su sorunları büyük ölçüde çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yol ve su sorunlarını en aza indirme çalışmaları sürüyor.

Korgan'da yol ve su sorunu büyük ölçüde çözüldü

ORDU - Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Korgan ilçesinde yapılan çalışmalar ile 4 buçuk yılda yol ve su sorunları büyük ölçüde çözüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yol ve su sorunlarını en aza indirme çalışmaları sürüyor. Zorlu arazi şartları ve dağınık yerleşim olmasına rağmen ilçelerde alt ve üst yapı yatırımları hayata geçiriliyor. 19 ilçede yapılan yol ve su yatırımları çerçevesinde Korgan ilçesinde de 4 buçuk yıllık süre zarfı içinde yol ve su sorunu önemli ölçüde çözüldü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana Korgan ilçesinde önemli alt ve üstyapı yatırımlarını hayata geçirdi. OSKİ, Korgan ilçesinde yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı çalışması yaptı. Yine 11 bin metre kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların temiz suya ulaşımını sağlamak için 1 adet içme suyu deposu inşa edilirken, 1 adet su alma yapısı yapımını tamamladı.

Olması muhtemel kuraklık ve içme suyu sorununa karşı ilçenin değişik noktalarında 11 adet gölet çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni su kaynakları için 2 adet sondaj çalışması yaptı. Ulaşılan su, depo vasıtasıyla içme suyu şebekesine aktarılmaya başlandı.

Korgan ilçesinde çok sayıda mahalle asfalt ve beton yola kavuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından sonra çalışmalarına hız veren ekipler, Korgan ilçesinde önemli yol çalışmalarına da imza attı. İlçede yapılan ulaşım yatırımları sonrası, birçok mahalle ve grup yolu asfalt ve betonla buluştu. Korgan'da 4 buçuk yılda 40 kilometre sathi asfalt kaplama, 29 kilometre beton yol, 15 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılırken, 21 kilometre uzunluğunda yeni yol açma ve yol genişletme çalışması yapılarak, ulaşım sorunu büyük ölçüde rahatladı.

Ekipler yine bu süre içerisinde 7 bin 120 metre yağmursuyu hattı, 63 metre menfez, 16 bin 953 metreküp taş duvar çalışmalarını tamamlayarak hizmete aldı.