Kore Gazisi Ahmet Remzi Hatipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Remzi Hatipoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hatipoğlu'nun cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.