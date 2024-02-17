Köpeğin idrar kesesindeki taşlar ameliyatla alındı

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde bir köpeğin idrar kesesinin yaklaşık yüzde 90'ını kaplayan 3 taş ameliyatla alındı.

Kanlı idrar şikayetiyle hastaneye getirilen 6 yaşındaki Pug cinsi dişi köpek, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından ultrasonografik ve radyolojik muayenelerden geçirildi.

Muayene sonuçlarında köpeğin idrar kesesinde taşın yanı sıra rahminde de patolojik durumlar olduğu tespit edildi.

Cerrahi ve Doğum-Jinekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri eşliğinde yaklaşık 2 saat süren ameliyatta köpeğin idrar kesesinin yaklaşık yüzde 90'ını kaplayan 3 taşın yanı sıra rahim ve yumurtalıkları alınarak kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Tarık Şafak, yazılı açıklamasında, "Pug ırkı köpeklerde solunum problemleri yaşandığı için genellikle ameliyatlar risk içerir. Ancak hayvan hastanesi ekibimiz titiz bir çalışma ile hastamızı sağlığına kavuşturdu." ifadelerini kullandı.