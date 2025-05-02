Konya'nın Seydişehir İlçesinde Kadın Eliyle Kurulan Kooperatif Türkiye'ye Örnek Oluyor… Kooperatif Üyesi Mümine Duru: "Bizim İçin Gurur Kaynağı"

Haber: Taner ÖZAY - Kamera: Tunahan GÜLER

(KONYA) - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesi'nde kurulan Taraşçı Kadın Kooperatifi, bölgedeki kadınlara hem ekonomik hem de sosyal anlamda nefes aldırıyor. Kadın dayanışmasıyla hayata geçirilen bu girişim, el emeğiyle üretilen yufka, börek, erişte ve kurutulmuş ürünlerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de Taraşçı'nın adını duyuruyor. Taraşçı Kadın Kooperatifi Başkanı Nuray Duru, amaçlarının kadınlara iş imkanı sunmak olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre üretimimizi artırdık. Bu yıl daha çok stok yaparak yelpazemizi genişleteceğiz. Satış noktalarımızı da Seydişehir merkezde açtık" dedi.

Taraşçı Mahallesi'nde kurulan Taraşçı Kadın Kooperatifi'nde aktif olarak görev yapan 15 kadın, siparişe göre üretim yapıyor. Yufkadan böreğe, erişteden kuru meyve ve sebzeye kadar birçok ürünü kendi üretim tesislerinde hazırlayan kadınlar, bayramlarda da yoğun taleple karşılaşıyor. Kooperatif Başkanı Nuray Duru, "Uncusu kazanıyor, tüpçüsü kazanıyor, kadınlar yevmiye alıyor. Ekonomiye katkımız büyük" ifadelerini kullandı.

Kooperatifi Başkanı Nuray Duru yaptıkları çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Biz Taraşçı'da kadınlarımıza bir iş imkanı sağlamak için bu kooperatifi kurduk. Şu anda yufka üretimi yapıyoruz. Şu an misafirlerimize gözlemeyle başladık yufka yapıyoruz. Daha çok kuru sebze, kuru meyve onlarda üretimi çoğaltacağız. Geçen yıl başladık ama biraz daha zayıftık. Şu an daha çok yükselmeye başlayacağız. Bu sene daha çok stokları çoğaltıp daha çok ürün çıkartacağız. Ürünlerimiz azdı. Daha bir tecrübelendik bu sene. Aşağıda üretim hanemiz var. Orada börek yapıyoruz. Erişte, tatar yapıyoruz. Onlara da Seydişehir'de, merkezde satış noktası açtık kendimiz o şekilde pazarlığını yapıyoruz. 22 tane üyemiz var.

"Ekonomiye çok güzel bir katkısı var"

Bayramlarda güzel sipariş aldık. Ramazan Bayramımız güzel hareketli geçti. İnşallah Kurban Bayramı'nda da öyle bir siparişlerimiz çok olursa inşallah daha güzel olacak. Bize kalırsa ekonomiye çok güzel katkısı var. Çünkü biz burada mesela yufkayı unla yapıyoruz. Uncu kazanıyor. Elemanlarımız yufka yapıyor. O kazandığımız undan onlara yevmiye veriyoruz. Yevmiyemiz az biz yevmiyeyi az tutuyoruz. Çünkü kooperatifimizin kalkınması gerekiyor. Mesela börek pişiriyoruz. İlla ki burada doğal gazımız yok, tüpçüsü kazanıyor. O şekilde ben ekonomiye katkı kattığımızı düşünüyorum. Yaşlı teyzelerimiz evine yufka istiyor onlara yapıyoruz. O şekilde çok katkımız olduğuna inanıyorum. Taraşçı'mızın adının yükseldiğine inanıyorum. Herkesin elinden bütün işler gelir. Ama tabii biraz destek istiyoruz. Çünkü hiç destek yok. Tamamen kendi emeklerimizle biz geldik. Hani ufak tefek şeyler biz mesela burada 22 bayanız ama pek erkekten güç almadık.

"Destek istiyoruz"

İşte biz sadece gelirlerimizi karşılayabiliyoruz. Mesela şu an Ekim ayından beri biz yevmiye almadan gönüllü bir şekilde kooperatif için çalışıyoruz ve malzeme eksiklerimizi alıyoruz. Yüzde 75 bir hibe destek aldık. Onunla üretimhanemizi kurduk. Diğer kalan desteğe de kendimiz sağ olsun mahalle halkımız, bayanlarımız bedava ücretsiz çalışarak biz kendimiz tamamladık. Destek az, çok az yani. Destek istiyoruz. Desteklenirse daha güzel, bayanlar da biz isteriz yani bütün mahallelerde böyle kooperatifler, dernekler kurulsun. Çünkü herkes, çoğu bizim çocuğumuz var, hepimizin taze çocuğu var. Hiç kimse dışarılara gidip de çalışamıyor. Ama burada biz çocuklarımız aşağıda, kendi gözümüzün önünde o şekilde şey yapıyoruz. Burada çalışıyoruz hem onlara bakıyoruz hem çalışıyoruz. Burada yani huzur buluyoruz biz ya. Gülerek, eğlenerek işimizi yapıyoruz. Kimse kimseye emir vermiyor. Herkes elinden geldiğini yapıyor. Bayanlara özel şeyler yapmaya kalkıyoruz. Mesela eğlenceler düzenleyeceğiz inşallah ilerleyen zamanlarda. Etkinlikler yapacağız. Tamamen kadının psikolojisini faydamız olacağını düşünüyorum."

"Çok güzel bir gurur"

Kooperatif üyelerinden Mümine Duru, projede gönüllü olarak çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle buraya yardıma geldim çocuklara. Hani gönüllü olarak. Bunlara bir katkı olsun diye gönüllü olarak yardıma geldim. Çocuklara bir şeyler yapabiliriz diye yani. Bu tür faaliyetler Taraşçı'da olması bizim için çok güzel bir şey. Gençlere daha bir güzel yani gelenek görenek sağladığımız bir şey yani. Ayakkabı alıyoruz, çocuklarımız bir şey alıyoruz. El harçlığı veriyoruz. Yani bu çok güzel bir şey değil mi? Hani eşlerimizden para isteyemiyoruz. Onun için buraya gelmek zorundayız. Gönüllü geliyoruz öyle paralı da değil bazen yani. Ama çok güzel bir gurur. Kendin kazanıp kendin harcanması kadar güzel bir şey var mı? Tabii güzel bir şey. Yani her şeyi kendin hür halinde alabiliyorsun. Satabiliyorsun, yapabiliyorsun. Buraya geldim ki kendim hürüm de geldim. Hür olmasam gelemem. Hepsi için çok güzel bir dayanışma. Gençlere ön açıp çok güzel sürdürebilirlerse yani çalışıyorlar."

"Kadınların gücü duyuldu"

Kooperatif üyesi Eylem Bademci ise şu ifadelere yer verdi:

"Burayı kurduk, çok da iyi yaptık. Bizim için de çok değişik, çok güzel bir şeyler oldu. Bir uğraş bulduk. Artık bazı gençlerimiz dışarılara işlere gidemiyor en azından buralara gelebiliyorlar. Çocukları burada okuduğu için öğle yemeğine okuldan buraya geliyorlar. Hani dışarı başka işlere gidemedikleri için onlara da çok iyi oldu. 22 üyeyiz, güzel gidiyor şimdilik işimiz. Biraz sıkıntılarımız olsa da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz burada gerek gönüllü çalışıyoruz, çoğu zaman gerek paramızı da alıyoruz ama hani eşimize muhtaç olmuyoruz. Mesela 'bana para ver, pazara gideceğim' demiyoruz. İyi oluyor. Çocuklarımıza, kimimizin evlenecek kızı var, torunlarımız var, onlara hediye. Yani bizim için güzel, çok güzel bir şey oldu. Zaten dayanışma olmasa bu kooperatif yürümez. Yani dayanışma illa ki olmak zorunda. Yani birbirimizin eksiğini tamamlayarak, açığını kapatarak inşallah uzun bir yıllar götürürüz burayı. Kadınların gücü duyuldu. Kadınların verdiği mücadele duyuldu."