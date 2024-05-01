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Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan olayda, Muzaffer Baş isimli kişi yaylada bulunan evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından fark edilen durum üzerine Baş, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çatmakaya Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Baş'ın (65) yaylada bulunan evinde sobadan sızan gazdan zehirlendiğini fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Baş'ı, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Seydişehir Konya Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

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