Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

KONYA Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Yağışlar nedeniyle bir sitenin zemin katı ve bahçesi yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvarına kadar suyla doldu.

Kulu ilçesinde saat 13.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası bir çok yerde su baskınları yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Aşır Hoca Sitesinin zemin katları ve bahçesi yağmur sonrası sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle bina da vatandaşlar mahsur kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına kadar suyla kaplanan sitenin bahçesinde itfaiye ekipleri su tahliye çalışması başlattı. Sağanak yağış sonrası itfaiye ekiplerine çok sayıda su baskını ihbarında bulunulduğu öğrenildi. Görevlilerin ilçe genelindeki su baskınlarına müdahalesi sürüyor.

Yaşanan su baskını sonrası Aşır Hoca Sitesine gelerek incelemelerde bulunan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, "Yağışlar nedeniyle Gökdere mevkiinden gelen sel suları maalesef apartmanların bodrum ve zemin katlarını doldurdu. Ama Allah'a şükür herhangi maddi ve can ziyan yok. Bizi sevindiren bu. KOSKİ ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah beterinden saklasın" dedi.

Vatandaşlar da, öğle saatlerinde başlayan yağmurun ikindi saatine kadar devam ettiğini ve sonrasında her yerde su baskınlarının olduğunu söyledi.