Konya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobil ile üç tekerli motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 42 DY 333 plakalı otomobil, Öğretmen Özata Caddesi kavşağına, F.P. yönetimindeki 42 DA 251 plakalı otomobile, ardından N.A. idaresindeki üç tekerli motosiklete çarptı.
Kazada sürücülerle 42 DY 333 plakalı araçtaki E.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.