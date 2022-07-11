Konya'da kaybolan 21 koyun dron ile bulundu Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 21 koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 21 koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Gevrekli Mahallesi'nde yaşayan Adem Tütüncü, ahırın kapısının açık olması nedeniyle kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı. Ekipler, dron ile mahalle merasında buldukları 21 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Jandarma Hisarcık Konya Güncel Haberler

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