İzmir'de Taşıdığı Poşette Uyuşturucu Hap Bulunan Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan şüpheli C.C'nin taşıdığı poşette 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde, taşıdığı poşette uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.
Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri C.C'yi (42) durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşette 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.