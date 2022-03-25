Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMATüpraş, 4 işçinin yaralandığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
KOCAELİ (DHA) - TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA
Tüpraş, 4 işçinin yaralandığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen 4 arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel