Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2)

KOCAELİ (DHA) - TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş, 4 işçinin yaralandığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen 4 arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."