Kocaeli'de Yağma Suçu İddiasıyla Gözaltına Alınan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Kocaeli'de "yağma" suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ve Derince ilçelerinde 7 Aralık 2023'te H.Ç, A.Ç, E.Ç. ve S.Ç'nin birden fazla kişiyle yağmaya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerce İstanbul'da düzenlenen operasyonda Y.Ü, E.B.G, Ü.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.E. ve M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.