Kocaeli'de Davulcu Muhtarı Tabancayla Vurdu, Tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Yeniyalı Mahallesi'nde davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazanda mahallede davul çalma izni meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle muhtar Metin K. tabancayla bacağından yaralandı. Gözaltına alınan davulcu Samet Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı muhtarı tabancayla vuran davulcu tutuklandı.
Yeniyalı Mahallesi'nde dün muhtarın tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan davulcu Samet Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta, dün davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazanda mahallede davul çalma izni meselesinden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesiyle muhtar Metin K. tabancayla bacağından yaralanmıştı. Yaralı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.