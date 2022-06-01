Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi'ndeki bir iş hanında dövme stüdyosu işletmecisi S.Ç. ile Kazakistan uyruklu E.M. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. bıçakla yaralandı.

S.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi E.M'yi gözaltına aldı.