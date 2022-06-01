Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Esmer Geçal - Güncel
Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi'ndeki bir iş hanında dövme stüdyosu işletmecisi S.Ç. ile Kazakistan uyruklu E.M. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. bıçakla yaralandı.

S.Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi E.M'yi gözaltına aldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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