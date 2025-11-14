KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyon saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türk kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını söyleyerek, "KKTC'nin hak ettiği şekilde uluslararası toplumun saygın ve tanınmış bir üyesi haline gelmesi ve her alanda kalkınması, gelişmesi için Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız son 4 yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkiler geliştirmeye davet etmektedir" diye konuştu.

'KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK VERİYORUZ'

Bakan Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle turizm, eğitim, finansal hizmetler, dijitalleşme alanlarında öne çıkmasını sağlamak için destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu vizyonla KKTC'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasıyla kalkınma hedeflerine çok güçlü destek veriyoruz. 2025 anlaşması Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar imzalanmış en kapsamlı mali işbirliği anlaşmasıdır. Bu çerçevede ülkemizde olduğu gibi. KKTC'de de tabii ki bir taraftan bütçe disiplini, bir taraftan bütçede yatırımlara ayrılan payın artırılması gibi kamuda dijitalleşme gibi kritik alanlardan birlikte ilerliyoruz. Ayrıca KKTC Maliye Bakanlığı'nın teknolojik altyapısının güçlendirilmesini de önemsiyoruz ve bu konuyu destekliyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızca geliştirilen bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi KKTC'de başarıyla kurulmuş ve tüm testleri tamamlamıştır. Bu önemli proje 1 Ocak 2026'da uygulamaya alınacaktır" ifadelerini kullandı.

'İSTİKLAL VE İSTİKBAL TUTKUMUZDUR'

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise, düzenlenen bu milli gün resepsiyonunun herhangi bir merasim olmadığını, bir halkın mukadderatının sembolü olduğunu belirterek, "42 yıl önce kendi mukadderatını tayin eden bir halkın milli iradesinin sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı'nın onurlu varoluş mücadelesinin en değerli eseridir. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle varlığını, egemenliğini ve haklarını korumak için yıllarca kararlı bir mücadele yürütmektedir. Kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan eden Kıbrıs Türk Halkı, 42 yıldır özgürce yaşadığı, bağımsızlığını ve bekasını güvence altına alan Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının güç ve desteğiyle geleceğe emin adımlarla taşımaktadır. İstiklal ve istikbal tutkumuzdur. Hürriyete olan tutkumuzu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak gösterdik" dedi.