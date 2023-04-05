KKTC, GKRY'nin AB'yi Kıbrıs meselesine müdahil etme girişimlerine tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Avrupa Birliğini (AB) Kıbrıs meselesine müdahil etme çabalarına tepki göstererek, "KKTC-AB ilişkileri ile AB'nin ülkemizdeki ofisinin diplomatik statüsü masaya yatırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un, bir taraftan AB'den Kıbrıs meselesinde aktif bir rol üstlenmesini talep ettiğini, diğer taraftan KKTC'nin tanınmasını engellemek için AB'yi muhatap ülkelere karşı kullandıklarına dair beyanlarda bulunduğunu hatırlattı.

Ertuğruloğlu, "AB, devlet olarak tanımadığı KKTC'de diplomatik dokunulmazlığı olan bir sözde 'destek ofisi' bulunduruyor. Bu ofis de her faaliyetiyle KKTC'nin statüsünü ve temellerini sabote ediyor. AB de bundan utanmıyor!" ifadelerini kullandı.

GKRY'nin, AB kozunu açık açık KKTC'nin aleyhine kullandığını itiraf ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, "AB'nin tanımadığı KKTC'de diplomatik dokunulmazlığı olan bir ofis bulundurması tutarsız ve çelişiktir. KKTC-AB ilişkileri ile AB'nin ülkemizdeki ofisinin diplomatik statüsü masaya yatırılmalıdır." görüşlerine yer verdi.