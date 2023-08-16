KKTC'de Ayyannili Türkler, 49 yıl sonra doğdukları topraklarda şehitlerini andı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Ayyannili Türklerin, Rum kesiminde kalan köylerine giderek 49 yıl aradan sonra şehitleri için ilk defa anma töreni düzenledikleri bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Ayyannili Türklerin, Rum kesiminde kalan köylerine giderek 49 yıl aradan sonra şehitleri için ilk defa anma töreni düzenledikleri bildirildi.

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek organizasyonu ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolünde bulunan Baf kazasına bağlı Ayyanni (Aydın) köyüne giden bir grup, 1963'ten 1974'e kadar Rum saldırılarında şehit olanlar için doğdukları topraklarda anma töreni düzenledi.

Köydeki Türk mezarlığında yapılan törende, şehitler için dualar okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Dernek Başkanı Cemal Dermuş, törende yaptığı konuşmada, "49 yıl önce doğduğumuz topraklardan ayrılırken, anılarımızı, hayatlarımızı, atalarımızı ve şehidimizi bu topraklarda bıraktık. Özlemimiz büyük." ifadelerini kullandı.

Dermuş, şehitleri asla unutmadıklarını ve anma töreninin bundan sonra her yıl yapılacağını vurguladı.

Baf'a bağlı Ayyanni köyünde, 1963'ten 1974'e kadar olan 11 yıllık süreçte aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 Türk, terör örgütü EOKA ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) saldırılarında şehit olmuştu.