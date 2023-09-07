Kızılırmak Deltası'ndaki Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leyleklerin, göç yolculuğu yaklaşık 2 hafta önce başladı. Leyleklerin günlük 120 kilometreye kadar uçabildiklerini söyleyen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Sulak Alanlar Sorumlusu Kadir Yılmaz, Göç eden yetişkin bireylere yetişemeyen ya da hasta olan leylekler, burada hayatını idame etmek zorunda kalıyorlar. Eğer başka bir göç dalgasına yetişemezlerse, burada doğal hayatta gördükleri besin maddeleri ile beslenmelerini sürdürecekler ve yaşamlarını idame ettirecekler dedi.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri içerisinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylekler güneydeki sıcak iklimlere doğru ilerlerken, deltada ise göç edemeyen ve yavrulayan leylekler kaldı. Mart ayında deltaya gelen leylekler, ağustos ayının sonlarında göç etmeye başladı. Leyleklerin günlük 150-200 kilometreye kadar uçabildiklerini söyleyen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Sulak Alanlar Sorumlusu Kadir Yılmaz, Göç eden yetişkin bireylere yetişemeyen ya da hasta olan leylekler, burada hayatını idame etmek zorunda kalıyorlar. Eğer başka bir göç dalgasına yetişemezlerse, burada doğal hayatta gördükleri besin maddeleri ile beslenmelerini sürdürecekler ve yaşamlarına devam edecekler dedi.

YUVALARIN YÜZDE 97'Sİ AĞAÇLARIN ÜZERİNDE

Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde leyleklerin, barınma, beslenme ve üreme alanları olduğunu söyleyen Yılmaz, Mart ayı itibariyle bölgeye gelen leylekler, burada yazı geçirirler. Deltada 950 adet üreyen çift bulunmaktadır. Bu sayı ise giderek artmaktadır. Leylekler genellikle, çatılar, bacalar, elektrik ve telefon direkleri gibi insan yapıları üzerine yuva yaparken; deltada özellikle ağaç, dişbudak ağaçların üzerlerine yuva kurmaktadırlar. Deltada bulunan yuvaların yüzde 97'si ağaçların üzerindedir. Bu durum ülkemizde sadece Kızılırmak Deltası'nda gözlenmektedir. Leylek popülasyonu ülke genelinde düşmekteyken, deltada ise nüfusunun arttığını gözlemliyoruz. Bunun sebebi ise deltadaki yiyecek bolluğudur. Leylekler 3 veya 4 yavruya kadar yavrularını burada büyütebilirler. Ortalama 1 aylık kuluçka süresinin ardından bölgedeki yuvalarda yavru leylekleri de görmeye başlıyoruz diye konuştu.

'TEKRAR YAZIN HABERCİSİ OLARAK GELİYORLAR'

Ağustos ayına kadar yavru leyleklerin yetişkin halini alıp, daha sonra güneye göç etmek için hazır hale geldiklerini ifade eden Yılmaz, Leylekler 4 bin metreye kadar yükseklikten uçabilen türlerdir. 4 bin metreye kadar yükselip, daha sonra hava akımını yakalayarak göçünü tamamlar. Bir günde 7 ila 10 saat arasında uçuş yapabilirler. Günlük 150 ila 200 kilometre yol kateden leyleklerin, 300-400 kilometreye kadar uçabildikleri de gözlemlenmektedir. Leylek ormanı dediğimiz bölgede bir ağaç üzerinde 3 veya 5 yuva var. Ziyaretçilerimiz mart ile ağustos ayları arasında burada bulunan gözlem kulesi sayesinde leyleklerin her aşamasını net bir şekilde gözlemleyebiliyor. Göçlerini tamamladıklarında Mozambik, Kenya, Mısır bölgelerinde kışı geçirip, tekrar mart itibariyle deltamıza yazın habercisi olarak geliyorlar ifadelerini kullandı.