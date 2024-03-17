Kırşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı
Ankara'dan Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsü, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Kırşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kayseri'ye giden Z.B. idaresindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi Mucur ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.