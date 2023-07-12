Kırşehir'de anız yangınında çiftçi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde çıkan anız yangınında çiftçi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde anız yangınının söndürülmesi çalışmalarına destek veren çiftçi, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İlçe merkezi ile Eskidoğanlı köyü arasındaki tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yaklaşık bin dönüm araziyi kısa sürede etkisi altına alan yangında, buğday ekili alanlar da zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçi M.B'nin (55) yönetimindeki traktör, tarla içindeki su kanalına devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çiftçi, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekipleri ve çevredeki köylülerin çabalarıyla söndürüldü.