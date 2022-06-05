Kırşehir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Ekicioğlu, mesajında, çağdaş ve modern toplumların olmazsa olmazlarından temiz çevrenin oluşturulması ve korunmasının herkesin görevi olduğunu belirtti.

Yeni enerji kaynakları oluşturmanın uzun vadede doğaya ve çevreye büyük katkısı olduğunu anımsatan Ekicioğlu, "Belediye olarak güneş enerji santrali kurarak karbon salınımının da önüne geçip, ağaçların da doğaya katkısını arttırıyoruz. Belediye olarak bu çalışmamız ile 'Çevre Dostu' bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çevremiz, ilimiz ve ülkemiz için güneş enerjisi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaralarının artık tarihe karıştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirlerimiz artık Sıfır Atık, Geleceğe Nefes, Millet Bahçeleri, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. 81 ilde 81 milyon metrekare 'Millet Bahçesi' hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."