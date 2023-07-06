Kırşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kırşehir Belediyesi ekipleri, sıcak asfalt, sathi kaplama ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu hattındaki boruları da değiştiriyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Bir yandan sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım, kilitli parke ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da Selgah Deresi'nden Kılıçlı Köprüsü'ne bağlantı noktasında bulunan yağmur suyu hattındaki boruları değiştiriyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı Selgah Deresi'nden Kılıçlı Köprüsü'ne bağlantı noktasındaki yağmur suyu hattında yapılan çalışma ile ilgili şunları söyledi:

"Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı Selgah Deresi'nden Kılıçlı Köprüsü'ne bağlantı noktasında yağmur suyu hattındaki 400'lük eski boruların çapını büyüterek 1000'lik boru ile değiştiriyoruz. Altyapı çalışması tamamlanır tamamlanmaz üstyapı çalışmalarına da hızlı bir başlayacağız. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimizin daha modern ve altyapı ile üstyapısı da güçlendirilmiş bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır."