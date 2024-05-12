Kırklareli Valisi Birol Ekici Hemşireler Haftası'nı Kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel unsurlarında biri olarak kutsal bir mesleği ifa ettiğini belirtti.

Üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumakta, geliştirmekte ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Ekici, hemşirelerin "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini bildirdi.

Ekici, ???????mesajında şunları kaydetti:

"İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışıp, sağlık sorunu olan tüm bireylerin sağlıklarına kavuşabilmeleri için hizmet eden hemşirelik mesleği gelişen teknolojilere, değişen hizmet anlayışlarına karşın asla değerini yitirmeyen ve yitirmeyecek olan zor ve önemli bir meslek dalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren, "Önce insan" diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet övgüye ve takdire şayandır. Sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılarıyla güçlü ve dayanıklı sağlık sisteminin temelini oluşturan hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."