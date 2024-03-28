Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı.
Vali Ekici, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu söyledi.
Gençlerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Ekici, sporculara da başarılar diledi.
Ekici, kentin adının sporla duyurulmasına katkı sunan başarılı sporculara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından dua okundu.
Okunan duaların ardından Vali Ekici, gençler ve sporcular oruçlarını açtı.