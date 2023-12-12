Kırklareli Valisi Birol Ekici, Balaban, Boztaş, Yiğitbaşı, Karacadağ ve Yeşilce köylerini ziyaret ederek İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi. Ekici, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Balaban, Boztaş, Yiğitbaşı, Karacadağ ve Yeşilce köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

Yetkililer ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Ekici, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Tüm köyleri ziyaret ettiğini belirten Ekici, vatandaşlar tarafından iletilen sorunları yerinde çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de hazır bulundu.