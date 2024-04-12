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Kırklareli Vali Yardımcısı ve Kaymakam Trafikte Bayramlaştı

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Kırklareli Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu ile Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, trafikteki vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak broşür dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Çanakcıoğlu ve Kaymakam Çanakcıoğlu, sohbet ettikleri sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu, uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden Çanakcıoğlu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Pınarhisar trafik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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