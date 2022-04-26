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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Kesimoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Bilgin ile Kesimoğlu kentteki çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Vali Bilgin'den ziyaret

Vali Osman Bilgin, Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada Bilgin'in, cemevinde vatandaşlarla sohbet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bilgin'in İl Özel İdaresince yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Osman Bilgin, Güncel, Haberler

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