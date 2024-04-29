Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun durmasını bekledi.

Kırklareli Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.