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Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti

Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
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Eski hakem ve yorumcular, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide Felix Uduokhai'nin Mauro Icardi'ye mühalesini penaltı olarak değerlendirdi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yöneten hakem Arda Kardeşler'in kararlarını Trio ekibi değerlendirdi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadeleye damga vuran pozisyonları değerlendiren eski hakem ve ünlü yorumcular, Felix Uduokhai'nin Mauro Icardi'ye mühalesini penaltı olarak yorumladı.

İşte o yorumlar;

Deniz Çoban: Savunmacının sağ dizi, Icardi'nin sol baldırına darbe vuruyor ve dengesini kaybediyor. Görüntü bu. Yapılan müdahale neticesinde, oyuncunun bir sonraki hamleyi yapması etkilenmiş mi? bence etkilenmiş, bir başkası kolayca kendini yere bıraktığını da söyleyebilir, saygı duyuyorum. Bence penaltı. Bu bir VAR konusu olamaz, hakem takdiri. Bana göre penaltı daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: İki oyuncunun da amacı top ama Icardi daha önce davranıp, rakibinin önüne geçiyor. Uduokhai'nin diziyle müdahalesi var, benim için net penaltı. Sahada görmek kolay olmayabilir ama oturduğum yerden gördüğüm açı net. VAR müdahalesi buna olmaz.

Bülent Yıldırım: Uduokhai topla oynamak istiyor ama arkada kaldığı için riskli hamle yapıyor ve Icardi'nin dizini bozdu. Bence de penaltı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Beşiktaş Spor

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