Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerin kredi kartı veya banka aracılığıyla yapılma zorunluluğunun devreye girmesiyle birlikte, bazı esnaflar bu sınırın altında kalan işlemlerde kart komisyon oranlarını artırdı. Piyasada, kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki komisyon farkının yüzde 20'lere kadar çıktığı gözlemleniyor.

ESNAF ZORUNLULUĞU FIRSATA ÇEVİRDİ

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için getirilen "7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanımı zorunluluğu" bazı esnaflar tarafından fırsata çevrildi. Tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen işletmeler, 7 bin lira altındaki kredi kartı işlemlerinde yüksek komisyon talep ederek tüketiciyi zor durumda bırakıyor.

MAĞDUR VATANDAŞLAR ŞİKAYET YAĞDIRIYOR

İstanbul'daki bir halı yıkama firması, 3.200 lira olan nakit ödeme tutarını kredi kartı ile 3.860 liraya çıkarırken; bir gözlük mağazasında nakitte 52 bin lira olan gözlük, kredi kartıyla 64 bin liraya satılıyor. Benzer bir olay İstanbul'daki bir oto sanayiinde yaşanırken, sosyal medya ve şikâyet platformları mağduriyet şikayetleriyle dolup taşıyor.

"TÜKETİCİLER BU TÜR DURUMLARI ŞİKAYET ETMELİ"

Tüketici dernekleri, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ek komisyon talebinin yasak olduğunu vurguluyor. "Bazı işletmeler bu uygulamayı yasal gibi göstermeye çalışıyor. Ancak tüketicilerimiz bu tür durumları ilgili mercilere şikâyet etmeli. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde talep edilen komisyon oranları, işletmelere cezai yaptırımlar getirmektedir" diyen dernekler, tüketicilerin haklarını koruma çağrısında bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bazı işletmeler bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların komisyon oranlarının yüzde 2 seviyelerine kadar düştüğünü açıklamıştı. Şimşek, gecikmeli ödemeler ve komisyon farkları sebebiyle nakit yerine kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ek ücret talebinin yasal olmadığını vurgulamıştı.