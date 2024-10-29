Derbi sonrası muhabiri yumruklayan Hasan Arat'ın şoförüne gözaltı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından skandal bir olay yaşandı.

PAYLAŞIMI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı takip eden spor muhabiri Emre Kaplan kişisel X hesabından bir paylaşım yaptı. Kaplan paylaşımında "Geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Hüseyin Yücel. Acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Söz konusu bu paylaşım, siyah-beyazlılar tarafından tepki gördü.

MUHABİRİN BURNUNU KIRDILAR

Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Emre Kaplan ile konuşmaya gitti. İkili arasında çıkan arbede sonucunda Kaplan'ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Emre Kaplan ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Sezgin Gülnar polis tarafından gözaltına alındı.

Gülnar, hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, 6222 SKM madde 17 kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheli S.G bugün adliyeye sevk edilecek.