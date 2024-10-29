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29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
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29 Ekim Borsa İstanbul kapalı mı ve borsa ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, Borsa İstanbul'un işlem durumuyla ilgili yatırımcılar bilgi almak istiyor. Resmi tatil kapsamında olan 29 Ekim'de Borsa İstanbul kapalı olacak ve işlem yapılmayacak. Peki, Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Borsa 29 Ekim (bugün) kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil günü olan 29 Ekim'in bu yıl salı gününe denk gelmesiyle, Borsa İstanbul'un çalışma durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim resmi tatil olduğundan, Borsa İstanbul'da bugün işlem yapılmayacak. Ayrıca, 24 Ekim tarihinde gerçekleşen işlemlerin takas işlemleri de tatil sebebiyle ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor.

29 EKİM BORSA KAPALI MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'un takas ve işlem saatlerinde değişiklik yapıldı. 29 Ekim resmi tatili dolayısıyla Borsa İstanbul, 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar işlem yaptı ve öğleden sonra kapandı. Yatırımcılar, saat 12.40'tan sonra yeni bir işlem gerçekleştiremeyecek. 29 Ekim Salı günü boyunca kapalı kalacak borsa, 30 Ekim Çarşamba günü normal işlem saatleri ile yeniden açılacak.

29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Yatırımcılar, Borsa İstanbul'un yeniden açılacağı bir sonraki işlem günü olan 30 Ekim Çarşamba günü işlemlerine kaldığı yerden devam edebilecekler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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