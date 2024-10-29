ATV CANLI İZLE 29 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ali Can ve arkadaşlarını sahil şeridinde gören tanık konuştu. 'O gece Boğaçayı bölgesine gitmiş olabilirler'

Ali Can Demirci'nin yanından kaybolduğu arkadaşları o gece Konyaaltı plajında tam olarak nereye gittikleri sorusuna canlı yayın sırasında yanıt vermişti. Ali Can ve arkadaşlarını sahil şeridinde gören tanık konuştu. 'O gece Boğaçayı bölgesine gitmiş olabilirler' dedi.

Konyaaltı'ndaki denizde bir cenazeye rastlandığı iddiası... 'Yeğenim '6-7 metre derinlikteki suda cenaze gördüm' dedi'

Ali Can Demirci'nin sırra kadem bastığı Konyaaltı plajında denizde yeğeninin bir cenazeye rastladığını söyleyen görgü şahidi konuştu. Bahsettiği yeğeni yayına bağlandı. Denizde insan uzuvu gördüğüne emin olduğunu, polise söylediğini ama ilgilenilmediğini anlattı.

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